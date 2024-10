Kickers Offenbach und der FC Gießen eröffnen am Freitag (19 Uhr) den 14. Spieltag der Regionalliga Südwest.

Die Hausherren gehen als klarer Favorit in die Partie auf dem Bieberer Berg und wollen mit einem Sieg den Anschluss an Spitzenreiter FSV Frankfurt halten. Beim 2:3 in Villingen musste der OFC zuletzt einen harten Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen. Für die Gäste aus Mittelhessen geht es in dieser Saison nur um den Klassenerhalt. Als Liga-14. steht man nur knapp überm Strich, hat seit fast zwei Monaten keinen Sieg mehr gefeier. Ein Remis beim OFC wäre ein Erfolg für den FC.