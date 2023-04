Der FSV Frankfurt steht im Finale um den Hessenpokal. Im Spiel gegen Kickers Offenbach schlugen die Bornheimer mehrfach zurück.

Der FSV Frankfurt hat sein Hessenpokal-Halbfinale gegen die Offenbacher Kickers gewonnen: Die Bornheimer siegten am Dienstag in einer umkämpften Partie mit 3:2 (1:1).

Dem OFC gelang ein Blitzstart: In der 2. Minute traf Philipp Hosiner zum 1:0 aus Sicht der Gäste. Diese dominierten das Spiel auch im Anschluss. Das nächste Tor gelang allerdings dem FSV, als Ahmet Azaouagh einen Eckball zum 1:1 einköpfen konnte (32.).

Ünlücifci schießt FSV ins Finale

In der 58. Minute ging der FSV durch einen sehenswerten Distanzschuss von Leon Müller mit 2:1 in Führung, neun Minuten später glichen die Kickers per Kopfball von Lucas Hermes die Partie wieder aus. Der Schuss ins Finale kam dann von Onur Ünlücifci, der die über 4.500 Zuschauenden am Bornheimer Hang mit seinem Treffer zum 3:2 in Feierstimmung versetzte (74.).

Der zweite Finalist um den Hessenpokal 2023 wird am morgigen Mittwoch (19 Uhr) zwischen dem TSV Steinbach Haiger und dem SV Wehen Wiesbaden ermittelt.