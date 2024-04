Krösche stärkt Toppmöller den Rücken

Mit Blick auf die Leistungsschwankungen in der bisherigen Saison der Eintracht mit dem frühen Aus im DFB-Pokal und in Europa verteidigt Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche seinen Trainer Dino Toppmöller: "Den Dino alleine dafür verantwortlich zu machen beziehungsweise ihn alleine zu kritisieren, wäre nicht richtig. Denn letztendlich haben wir - respektive auch ich - die Entscheidung getroffen, sehr viele Wechsel im Kader zu machen. Dass das zu Schwankungen führt, ist normal", sagte Krösche am Sonntagmittag im Sport1-Doppelpass. Weiter führte er an: "Das Entscheidende aber ist das Ziel, wo wir hinkommen wollen. Und da glauben wir, dass wir in dieser Konstellation sowohl mit Dino als auch mit dem Kader eine gute Chance haben, in den nächsten Jahren regelmäßig international zu spielen."