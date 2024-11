Collins über Mourinho-Treffen: Unglaubliches Gefühl

Frankfurts Nnamdi Collins hat in einem Interview mit dem Portal "fussball.news" über eine Begegnung mit Star-Trainer Jose Mourinho gesprochen. Collins hatte 2023 vor einem Wechsel zur AS Rom gestanden. "Zunächst habe ich mit Sportdirektor Tiago Pinto gesprochen und Jose Mourinho ist nach dem Training dazugekommen. Das war für mich ein unglaubliches Gefühl." Es sei das erste Mal in seiner Karriere gewesen, dass er einem Trainer mit so vielen Erfolgen gegenüber gesessen habe. "Ich bin aber froh, wie es sich am Ende gefügt hat", so Collins, der sich trotzdem für Frankfurt entschied. "Die Eintracht konnte mir den überzeugenderen Plan aufzeigen. Weiterhin war es mir auch wichtig, in Deutschland zu bleiben und mich hier zu festigen."