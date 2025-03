In einem rassigen Flutlicht-Heimspiel siegt die Eintracht gegen starke Stuttgarter, die sich selbst dezimieren. Dadurch sammeln die Hessen Zähler für die Königsklasse.

Eintracht Frankfurt hat im Kampf um einen Champions-League-Platz wichtige Punkte geholt. Die Hessen bezwangen am Samstagabend den VfB Stuttgart im Heimspiel mit 1:0 (0:0) und kletterten in der Tabelle von Platz vier auf drei. Mario Götze traf für die SGE (71.). Der Stuttgarter Ameen Al-Dakhil hatte sein Team zuvor durch eine Rote Karte wegen einer Notbremse dezimiert (58.).

Trainer Dino Toppmöller änderte sein Team im Vergleich zum vorigen Auswärtssieg in Bochum auf zwei Positionen. Anstelle von Ellyes Skhiri und Oscar Höjlund begannen Ansgar Knauff und Arthur Theate. Das bedeutete auch: Torhüter Kaua Santos vertrat weiterhin Kevin Trapp, der nach einer Schienbeinverletzung noch nicht wieder fit war.

Santos gleich gefordert

Und Santos musste auch direkt hellwach sein. Denn bereits nach zwei Minuten kamen die Gäste vors Eintracht-Tor. Chris Führich bediente mit einer Flanke Jamie Leweling am zweiten Pfosten. Und der nahm den Ball volley mit der Innenseite, Santos lenkte den Torschuss zur Ecke. Der agile Enzo Millot (7.) hatte ebenfalls eine Chance, schoss aber neben das Tor.

Die Gäste waren in der Anfangsphase auch erstmal das gefährlichere und aktivere Team in der Offensive. Und das obwohl sie im Angriff auf ihren Senkrechtstarter Nick Woltemade in der Startaufstellung verzichteten. Nach seinen torreichen U21-Länderspieleinsätzen wurde dem Sturm-Riesen mit dem Zauberfuß eine Erholungspause gegönnt.

Knauff nach Riesenchance verletzt raus

Die Eintracht meldete sich nach 18 Minuten im Spiel an und erzielte fast die Führung. Nach einem langen Ball flitzte der schnelle Knauff allein aufs VfB-Tor zu, nachdem sich Maximilian Mittelstädt zuvor einen Stellungsfehler geleistet hatte. Knauff umspielte VfB-Torwart Alexander Nübel und schob den Ball in Richtung Tor. Doch kurz vor der Linie grätschte Mittelstädt den Ball zur Ecke. Bei der Aktion zuvor verletzte sich Knauff, fasste sich schmerzverzerrt ans linke Knie und musste gegen Nnamdi Collins ausgewechselt werden (25.).

Beide Teams hatten in der ersten Hälfte weitere Chancen auf die Führung: Atakan Karazor (24.) und Finn Jeltsch (41.) für den VfB und Tuta (21.), Nathaniel Brown (36.) und Collins (45.+3) für die Eintracht.

Reife Leistung der Youngster-Teams

Im Duell der jüngsten Mannschaften der Liga aus Frankfurt (Durchschnittsalter 24,7) gegen die zweitjüngste aus Stuttgart (Durchschnittsalter 25,0) zeigten beide Teams in einer rassigen Start-Hälfte eine reife Leistung. Es war das sehenswerte Spiel von zwei Mannschaften, die gern nach vorne spielen, wie es Toppmöller vor der Partie prophezeit hatte.

Der VfB hinterließ aber den etwas aktiveren Eindruck und hatte mehr Ballbesitz. Er musste halt auch mehr riskieren. Schließlich will der nach fünf sieglosen Spielen in Folge auf Platz zehn abgerutschte Vize-Meister noch ins Rennen um die Königsklassen-Plätze eingreifen.

Rot für Stuttgart nach Notbremse

Nach der Pause scheiterte erst Collins mit einem Distanzschuss (50.) und Hugo Ekitiké traf per Flachschuss nur den Pfosten (56.). Ekitiké war es auch, der nach 58 Minuten von Al-Dakhil auf dem Weg zum Tor umgerissen wurde. Weil er letzter Mann war, sah Al-Dakhil die Rote Karte wegen einer Notbremse (58.). VfB-Trainer Sebastian Hoeneß nahm danach personelle Veränderungen vor und brachte unter anderem Woltemade.

Die Eintracht belohnte sich für ihre Engagement dann nach 71 Minuten: Nach einer tolle Kombination konnte Nübel einen Schuss von Hugo Larsson nur an den Pfosten lenken. Götze war zur Stelle und staubte ab.

Beide Teams hatten danach noch Möglichkeiten. Doch es blieb beim knappen Erfolg der Eintracht. Es war der dritte Pflichtspielsieg in Folge. Die Eintracht hat als Dritter in der Tabelle nun 48 Punkte auf dem Konto. Am Sonntag kann Mainz (45 Punkte) beim Spiel in Dortmund aber wieder an der SGE vorbeiziehen.