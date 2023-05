Wehen Wiesbaden hat seine Negativserie in der 3. Liga beendet. Gegen das Mittelmaß-Team aus Verl gelang dem SVWW ein in der Aufstiegsmission herbeigesehnter Sieg.

Audiobeitrag Audio Kauczinski: "Wir hatten viel Energie und viele Emotionen" Audio Brooklyn Ezeh (li.) vom SV Wehen Wiesbaden im Zweikampf mit einem Verler Spieler. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Nach zuletzt zwei Niederlagen hat sich der SV Wehen Wiesbaden im Aufstiegskampf zur 2. Bundesliga zurückgemeldet. Die Hessen bezwangen am Samstag im Heimspiel den SC Verl mit 2:1 (1:1) und punkten nach drei Spielen ohne Sieg wieder dreifach.

Kianz Froese brachte die Gastgeber mit 1:0 (14.) in Führung. Kurz vor der Pause glich Barne Pernot mit einem Traumtor aus der Distanz aus (45.). Nach der Pause markierte Ivan Prtajin das 2:1 (61.).

Wehen Wiesbaden hält Relegationsplatz

Wehen Wiesbaden bleibt damit Tabellenvierter und rangiert weiter auf dem Relegationsplatz. Tabellenführer Elversberg verpasste durch eine Niederlage beim Tabellenzweiten in Freiburg am Samstag den vorzeitigen Aufstieg. Dresden und Saarbrücken gaben sich - neben dem SVWW im Verfolgerfeld - durch Siege keine Blöße.

Trainer Markus Kauczinski sprach nach der Partie von einem "verdienter Sieg" und einer "Energieleistung" seiner Mannschaft: "Das hat sie toll gemacht. Denn es war ein schwerer Gegner." Für Wehen Wiesbaden war es im sechsten Drittliga-Duell der erste Sieg gegen "Angstgegner" Verl.

Froese für Torjäger Hollerbach in Startelf

Kauczinski musste seine Startelf umbauen. Für den gesperrten Torjäger Benedict Hollerbach (5. Gelbe) rückte Froese in die Mannschaft. Zudem kamen Gino Fechner und Nico Rieble für Bjarke Jacobsen und Sebastain Mrowca ins Team.

Nach den beiden Niederlagen gegen Meppen und in Dresden schwor Kauczinski seine Mannschaft vor der Partie auf die finale Saisonphase mit nur noch drei Partien ein: "Wir müssen uns klar machen, dass es jetzt um alles geht und Kleinigkeiten am Ende entscheiden werden."

Zu Beginn des Spiels hatten die Gastgeber im vorletzten Rückrunden-Heimspiel Glück, als der Ball von Yari Otto nur knapp am SVWW-Tor vorbeistrich. Geschick bewies hingegen der Hollerbach-Ersatz im Sturm: Froese schaltete im Strafraum am schnellsten und schoss den Ball über den Gäste-Torwart hinweg in die lange Ecke zum 1:0 (14.).

SVWW anfällig in der Abwehr

Wehen entwickelte danach mehr Druck, war präsent in den Zweikämpfen, blieb aber anfällig und gestattete den im Tabellenmittelfeld festhängenden Ostwestfalen Möglichkeiten. Michel Stöcker (32.) und Vinko Sapina (38.) hatten den Ausgleich auf dem Fuß. Froese vergab auf der Gegenseite ebenfalls gute Chancen (37. und 40.) .

Statt die Führung auszubauen, kassierte der SVWW vor der Pause das leistungsgerechte 1:1. Verls Innenverteidiger Barne Pernot gelang mit einem Fernschuss aus etwa 25 Metern ein Traumtor (45.).

Nach der Pause bewies Torjäger Prtajin wieder, wie wertvoll er für die Rot-Schwarzen ist: Eine Hereingabe drückte er über die Linie und markierte das 2:1 (61.). Es war das 15. Saisontor des Kroaten. Die Partie blieb danach bis zum Ende eng und spannend. Die Gastgeber hatten durchaus noch Chancen, das Ergebnis auszubauen. John Iredale vergab mehrere Möglichkeiten.

Nächste Woche zum Spitzenreiter

Am nächsten Samstag muss Wehen Wiesbaden beim Top-Team SV Elversberg antreten. Zum Abschluss der Rückrunde steht noch ein Heimspiel gegen Halle auf dem Programm.