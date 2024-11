3. Liga Zu harmloser SVWW verliert in Saarbrücken

Wehen Wiesbaden hat in Liga drei den Sprung in die Spitzengruppe verpasst. Die Hessen unterlagen in Saarbrücken und warten seit drei Spielen auf einen Sieg.

Stand: 09.11.24, 16:06 Uhr Link kopiert!









Der SV Wehen Wiesbaden unterlag am Samstag in Saarbrücken. Bild © Imago Images

Link kopiert!









Der SV Wehen Wiesbaden hat das Verfolger-Duell hinter der Spitzengruppe der 3. Fußball-Liga verloren. Die Hessen unterlagen am Samstag beim 1. FC Saarbrücken mit 1:3 (0:1). Amine Naifi (42.), Kai Brünker (48.) und Patrick Schmidt (88./Foulelfmeter) trafen für die Gastgeber. Für den Zweitliga-Absteiger, der seit drei Spielen auf einen Sieg wartet, war nur Torjäger Fatih Kaya erfolgreich (64.). Die Saarländer, die zuvor nur zwei von sechs Heimspielen gewannen, waren in der ersten Hälfte das bessere Team. Die Gastgeber erspielten sich mehr Torchancen und nutzten die beste zur Führung. SVWW zu harmlos in der Offensive Nach einem Steilpass, der einen Konter einleitete, lief Naifi allein aufs Tor zu, traf und sorgte für die verdiente Pausenführung. SVWW-Torwart Florian Stritzel bewahrte sein Team vor einem höheren Rückstand. Nach der Pause erhöhte Brünker mit einem platzierten Schuss von der Strafraumkante auf 2:0. Der SVWW, der weitgehend harmlos blieb, wurde danach zwar aktiver. Moritz Flotho traf die Latte (61.). Und Kaya setzte sich gegen zwei Gegenspieler durch und markierte den Anschluss (64.). Doch mehr sprang nicht mehr heraus. Schmidt machte kurz mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter alles klar. SVWW-Trainer Nils Döring sagte danach: "Wir haben es nicht verdient, dieses Spiel zu gewinnen - vor allem aufgrund der schwachen ersten Halbzeit. Das war nicht das, was ich sehen wollte. Wir haben nicht unser Leistungsniveau erreicht." Sein Team bleibt auf Rang sechs und hat vier Punkte Rückstand zur Tabellenspitze. Weitere Informationen 1. FC Saarbrücken – Wehen Wiesbaden Saarbrücken: Menzel - Fahrner (46. Schumacher), Becker, Bichsel, Rizzuto - Sontheimer - Vasiliadis, Neudecker - Stehle, Naifi (75. Günther-Schmidt) - Brünker (75. Schmidt (90. Krahn)

Wiesbaden: Stritzel - Carstens, Jacobsen, Luckeneder - Mockenhaupt (46. Johansson), Gözüsirin, Fechner (46. Taffertshofer), Greilinger - Bätzner, Kaya (84. Franjic) - Flotho



Tore: 1:0 Naifi (42.), 2:0 Brünker (48.), 2:1 Kaya (64.), 3:1 Schmidt (88./FE)

Gelbe Karten: Vasiliadis / Johannson

Schiedsrichter: Hempel Ende der weiteren Informationen