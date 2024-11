SVWW reist nach Unterhaching

Der SV Wehen Wiesbaden tritt in der Dritten Liga am Samstag auswärts bei der Spielvereinigung Unterhaching an. Anpfiff ist um 16.30 Uhr.

Veröffentlicht am 21.11.24 um 14:40 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Die Hessen stehen vor dem Spieltag auf Rang sieben, die Hachinger auf Platz 19. Trainer Nils Döring sagte mit Blick auf die Partie: "Wir wollen unsere Stärken auf den Platz kriegen und das Spiel bestimmen." Döring formulierte ebenso ein Ziel für den Schlussspurt bis Weihnachten: "In den verbleibenden fünf Spielen wollen wir uns eine gute Ausgangsposition verschaffen, um in der Rückrunde alle Optionen nach oben zu halten."