Der SV Wehen Wiesbaden steht vor einer Partie mit gewöhnungsbedürftiger Anstoßzeit.

Das Team aus der Landeshauptstadt empfängt am Sonntagabend (19.30 Uhr) Viktoria Köln und will nach vier sieglosen Spielen in Folge mal wieder einen Erfolg einfahren. "Die Jungs sind heiß", so SVWW-Coach Nils Döringer. Der Wiesbadener Trainer verzichtet aufgrund der späten Anstoßzeit auf die übliche Nacht im Hotel und gönnt seinen Spielern etwas mehr Zeit mit der Familie. "Die Jungs können sich zu Hause fokussieren. Dann wollen wir mit einem guten Gefühl auflauen."