Der SV Wehen Wiesbaden hat das erste Spiel des Jahres gewonnen.

Im Testspiel gegen Drittligist SV Sandhausen setzte sich der Zweitligist am Samstag mit 2:1 durch. Milan Zander brachte die Gäste in der 6.Minute in Führung. Ivan Prtajin (15.) und Franko Kovacevic (21.) drehten die Partie noch vor dem Pausenpfiff für den SVWW. Für die Hessen geht es am Sonntag ins Trainingslager nach Valencia. In Spanien steht am Freitag, 12.Januar, der zweite Test in der Wintervorbereitung an. Die Partie gegen den belgischen Erstligisten VV St.Truiden wird um 14.30 Uhr angepfiffen.