Ein Top-Spiel, kein Sieger: Obwohl der Sprung an die Tabellenspitze für beide möglich war, haben der SV Wehen Wiesbaden und Arminia Bielefeld die Punkte geteilt. Sonderlich viel los war bei der Nullnummer nicht.

Der SV Wehen Wiesbaden hat im Topspiel der 3. Liga am Sonntag ein Remis herausgeholt. In einer eher ereignisarmen Partie gegen Arminia Bielefeld vor heimischer Kulisse stand es nach torlosen 90 Minuten am Ende 0:0. Sowohl der SVWW als auch die Gäste aus Ostwestfalen verpassten damit den Sprung an die Tabellenspitze der Liga.

Eine der besten Möglichkeiten in der spielerisch eher schwachen Begegnung hatte noch der Wiesbadener Ryan Johansson, dessen Schuss in der 87. Minute aber vom Bielefelder Schlussmann Jonas Kersken pariert werden konnte.