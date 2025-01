Tuta will in Frankfurt bleiben

Eintracht-Verteidiger Tuta hat sich zu Eintracht Frankfurt bekannt. "Ich bin fünf Jahre in Frankfurt, dieser Klub gibt mir alles. Ich habe in den letzten Tagen viel mit meiner Frau gesprochen, es ist eine neue Situation, weil wir ein Baby haben. Uns ist klar: Wir wollen in Frankfurt bleiben", so Tuta auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen AS Rom (Donnerstag, 21 Uhr). Zuletzt wurde Fenerbahce Istanbul ein Interesse an Tuta nachgesagt, der Brasilianer steht in Frankfurt noch bis 2026 unter Vertrag. Der aktuellen Mannschaft traut Tuta einiges zu: "Ich habe dasselbe Gefühl, dass ich hatte, als wir die Europa League gewonnen haben. Dass wir etwas Besonderes erreichen können."