Am Mittwoch gab es für den Tabellenvorletzen Bad Wildungen Vipers eine Pleite beim Spitzenreiter im Pokal.

Am Mittwochabend unterlagen die Hessinnen der SG BBM Bietigheim mit 23:57. Bereits zur Pause hatte es 10:24 aus Sicht der Vipers gestanden. Auch in der Liga stehen sie bei sechs Niederla- gen in sechs Spielen.