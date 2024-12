Kurz vor dem Jahreswechsel gibt es gute Nachrichten von den Flames. Sie binden wichtige Spielerinnen.

Veröffentlicht am 28.12.24 um 09:40 Uhr

Die HSG Bensheim/Auerbach hat mehrere Vertragsverlängerungen bekannt gegeben. Die Kapitänin Lisa Friedberger, Nationalspielerin Amelie Berger, Torhüterin Vanessa Fehr und Talent Mia Ziercke bleiben im Team. Berger soll gleichzeitig lukrative Angebote anderer Teams gehabt haben. "Bei den Flames fühle ich mich vollkommen wohl und wertgeschätzt, das ist für mich von großer Bedeutung", so Berger in einer Mitteilung des Klubs am Freitagabend. Gleichzeitig machten die Flames den Abschied von Kreisläuferin Edita Nukovic publik. Weder ihr neuer Klub noch die Vertragslaufzeiten wurden genannt.