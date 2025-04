Die Bundesliga-Handballer der HSG Wetzlar sind am Freitag gegen Stuttgart gefordert.

Der ganz große Druck ist raus als Tabellenzwölfter der Handball-Bundesliga, freilich will die HSG Wetzlar dennoch gute Leistungen und Ergebnisse liefern. Am Freitag (19 Uhr) sind die Mittelhessen daheim gegen den Fünfzehnten TVB Stuttgart gefordert - und wollen Wiedergutmachung betreiben. Zuletzt nämlich kassierte die Mannschaft von HSG-Trainer Frank Carstens eine kräftige Watschn, verlor mit 24:33 beim VfL Gummersbach. "Das hat wehgetan", so der Trainer, aber: "Ich bin positiv gestimmt, dass wir am Freitag gegen Stuttgart ein anderes Gesicht zeigen."