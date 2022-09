Im Duell der Enttäuschten trennten sich die HSG Wetzlar und Göppingen in der Handball-Bundesliga Unentschieden. Die Hessen benötigten dafür einen Last-Minute-Treffer.

Die HSG Wetzlar und Göppingen haben sich in einem engen Duell in der Handball-Bundesliga am Samstag Unentschieden getrennt. In einem teilweise wilden Duell mit starken Torhüterleistungen und einer Roten Karte gegen Vladan Lipovina (Wetzlar) stand vor 2.348 Zuschauern ein 25:25 (13:11). Lenny Rubin traf dabei in letzter Sekunde.

Beide Mannschaften enttäuschten bislang in dieser Saison. Wetzlar holte sich im fünften Spiel den ersten Zähler, Göppingen steht bei drei Punkten. Bester Werfer der HSG war Rubin mit sechs Treffern. Marcel Schiller war für Göppingen zehnmal erfolgreich.