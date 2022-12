Genau drei Wochen nach der Entlassung von Trainer Ben Matschke hat der Handball-Bundesligist HSG Wetzlar einen neuen Coach. Es ist der aktuelle kroatische Nationaltrainer, Hrvoje Horvat Junior. Und der hat mit den Mittelhessen einiges vor.

Der kroatische Handball-Nationaltrainer Hrvoje Horvat Junior ist neuer Coach der HSG Wetzlar. Das gab der Bundesligist aus Mittelhessen am Montagmittag bekannt. Horvat wird somit Nachfolger von Ben Matschke, der nach einer bislang unbefriedigenden Wetzlarer Saison Ende November entlassen worden war.

Der kroatische Verband erteilte dem neuen Trainer der HSG nun die Freigabe. Horvat wird bis zum Saisonende das Amt des Cheftrainers übernehmen und soll den Mittelhessen dabei helfen, die derzeit sportlich angespannte Situation zu meistern. Die Wetzlarer stehen aktuell in der Bundesliga auf einem enttäuschenden 15. Tabellenplatz.

Hrvoje Horvat: HSG ein toller Club mit langer Tradition

"Ich bin glücklich und den Verantwortlichen der HSG Wetzlar sehr dankbar, dass sie mir die Möglichkeit geben, einen Club mit einer sehr langen Tradition und einem tollen Umfeld zu trainieren", sagte Horvat vor seinem Amtsantritt.

"Gleichzeitig danke ich dem kroatischen Handballverband für die Möglichkeit neben dem Nationaltraineramt auch eine Vereinsmannschaft trainieren zu dürfen. So, wie es mein Traum war, eines Tages einmal die kroatische Mannschaft zu führen, war es auch ein großes Ziel von mir, Cheftrainer in der Bundesliga sein zu dürfen." Im Januar steht Horvat noch einmal für die kroatische Handball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Polen und Schweden an der Seitenlinie.

Nicht der erste Kontakt nach Hessen

Der 44-jährige Horvat Junior trainierte seit Anfang 2021 als Nachfolger des äußerst erfolgreichen Lino Cervar die kroatische Handball-Nationalmannschaft, dessen Assistent er zuvor vier Jahre lang gewesen war. "Junior" deshalb, weil Horvats Vater, der 1972 als Spieler die Goldmedaille mit Kroatien bei den Olympischen Spielen in München gewann, ebenfalls Hrvoje Horvat heißt. Über den Vater gab es schon einmal Kontakte nach Hessen. Horvat Senior führte den osthessischen TV Eitra 1994 in die Handball-Bundesliga, trainierte zwischen 2000 und 2004 zudem den damaligen Zweitligisten aus Melsungen.

Und nach Wetzlar gab und gibt es weitere Berührungspunkte, die bei der Verpflichtung von Horvat eine Rolle gespielt haben werden. Die kroatische Handball-Legende Ivano Balic, die von 2013 bis 2015 als Spielmacher für die HSG in der Bundesliga aktiv war, war zuletzt Horvats Assistent bei der kroatischen Handballmannschaft. Nun übernimmt Balic den gleichen Job an der Seite von Horvat auch bei der HSG Wetzlar.