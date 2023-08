7:0 gegen 1. FC Lokomotive Leipzig in der ersten Runde des DFB-Pokals – Ein lockerer Saisonstart für Eintracht Frankfurt. Damit bricht Eintracht-Coach Dino Toppmöller den Pokalfluch, den die vorherigen Trainer Adi Hütter und Oliver Glasner hatten: In der ersten Runde des DFB-Pokals in ihrer ersten Saison ausscheiden. Ein gutes Omen also, für diese Saison, könnte man meinen. Doch noch sind viele Fragen bei der Eintracht offen.