Eintracht Frankfurts Offensive kommt immer noch nicht ins Rollen. Nach der Niederlage in der Bundesliga gegen VfL Wolfsburg hat Eintracht Frankfurt wieder keine Tore erzielt. Der SV Darmstadt 98 konnte dagegen gegen Bremen den ersten Sieg einfahren. Gute Laune auf der einen, Frust auf der anderen Seite. Läuft es für die Eintracht am Donnerstag gegen PAOK Saloniki besser als in der Liga?