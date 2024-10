Raus aus dem Ligaalltag und rein in die Pokalwoche. Für drei hessische Fußballvereine geht es in der 2. Runde des DFB-Pokals ums Weiterkommen. Während sich die Eintracht im Traditionsduell mit den Gladbachern misst, zieht es die Darmstädter auswärts nach Dresden. Die Kickers aus Offenbach erwarten den Karlsruher SC am Bieberer Berg. Drei spannende Duelle, bei denen es nicht nur ums Prestige geht, sondern auch ums Finanzielle. Geld fürs Weiterkommen, was gerade für den Regionalligisten aus Offenbach wichtig wäre. Wie stehen jeweils die Chancen? Wer kommt weiter?