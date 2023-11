Champions League, Europa League, Europa Conference Leagu – Eintracht Frankfurt hat in den letzten Jahren an allen europäischen Fußballwettbewerben teilgenommen und sich einen Namen gemacht. Egal ob in Barcelona oder London: Die Fans der SGE waren überall dabei, und die Mannschaft hat in allen europäischen Wettbewerben mit Leidenschaft gespielt. Verdient ein so leidenschaftlich auftretender Club in Europa nicht das Prädikat: Europapokal-Club?