Eine lange Saison für Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 ist zu Ende. Während der SV Darmstadt 98 den Aufstieg in die Bundesliga klar machte, qualifizierte sich Eintracht Frankfurt für die UEFA Conference League und verlor das DFB-Pokalfinale in Berlin. Im letzten Spiel von Trainer Oliver Glasner solle es nicht sein mit dem Pokalsieg für Eintracht Frankfurt. Wie ist die Saison für Eintracht Frankfurt am Ende zu bewerten? Und wie sehr freut sich der SV Darmstadt 98 auf große Bundesliga-Duelle, zum Beispiel mit Eintracht Frankfurt, dem FC Bayern oder dem BVB. Auf der HR-Bühne auf dem Hessentag in Pfungstadt diskutiert Markus Philipp mit seinen Gästen, dem Präsidenten von Darmstadt 98 Rüdiger Fritsch und dem Comedian und Eintracht Frankfurt Fan Henni Nachtsheim, diese Fragen und macht den großen Bundesliga-Saisonrückblick auf hessisch.