Kracher gegen West Ham! Eintracht Frankfurt hat nur noch eine Chance sich für das europäische Geschäft in der kommenden Saison zu qualifizieren und das ist über den Gewinn der Europa League. Dafür muss im Halbfinale das Schwergewicht West Ham United aus dem Weg geräumt werden. Wie tickt der Club aus London? Auf was müssen sich die Eintracht Fans in London einstellen? Darüber reden wir mit unseren Gästen: Ex-Eintracht-Profi Maurizio Gaudino, Mark Weidenfeller (Fußball 2000) und West Ham-Fan Tom Jeffers.