Die Bundesliga ist zurück. Mit einem brutal-effizienten Spiel gegen Schalke 04, startet Eintracht Frankfurt mit einem 3:0 in dieses Jahr. Dieses Spiel von Eintracht Frankfurt ist dabei nur der erste Schritt, um weiter oben dran zu bleiben. Die Frage ist nur: Wie weit oben in der Bundesliga-Tabelle kann Eintracht Frankfurt in diesem Jahr angreifen? Und ist für Eintracht Frankfurt eine Endplatzierung in den Top Vier der Bundesliga realistisch?