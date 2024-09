Eintracht to the moon · Jetzt geht’s los!

Eintracht Frankfurt ist mit Macht in der Saison angekommen. Omar Marmoush und Hugo Ekitiké verzaubern die Fans mit fast schwerelosem Offensivfußball. Jetzt geht die Bundesliga für Eintracht Frankfurt so richtig los, der Kader steht und die Reiseziele in der Europa League sind da – es ist angerichtet. Dazu blicken wir auf den VAR. Die Diskussion reißt nicht ab, vor allem beim Handspiel im Spiel des FC Bayern München gegen Freiburg. Außerdem gibt es neben der Kapitänsregel weitere Regeländerungen. Das erklärt uns Schiedsrichter-Experte Alex Feuerherdt im Studio. Zu Gast ist außerdem Journalist Daniel Schmitt.