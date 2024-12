Eintracht Frankfurt hat zum ersten Mal in der Saison einen kleinen Durchhänger. Schaffen die Hessen noch einen Schlussspurt und überwintern sowohl in der Europa League als auch in der Bundesliga auf den Spitzenpositionen? Darüber diskutieren im Heimspiel Ex-Eintracht-Coach Friedhelm Funkel und ARD-Journalist Philipp Hofmeister.