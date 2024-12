Der SV Darmstadt 98 scheint in den Zaubertrank gefallen zu sein. Seit Florian Kohfeldt das Team übernommen hat, gab es 9 Liga-Spiele in Serie ohne Niederlage. Nach dem Fehlstart in der 2. Bundesliga waren die Befürchtungen am Böllenfalltor groß, dass das Team sogar direkt in die 3.Liga absteigen könnte. Jetzt ist mit Trainer Florian Kohfeldt der Abstand zur Abstiegszone stark angewachsen. Klassenerhalt abgehakt? Ist sogar der direkte Wiederaufstieg für die Lilien wieder möglich? Die Moderatoren Markus Philipp und Sebastian Rieth reden außerdem mit Lilien-Sportdirektor Paul Fernie und Sportjournalist Mark Weidenfeller über die Torhüter-Position.