Beim traditionellen Pfingsttunier in Wiesbaden gibt es am Wochenende Springreiten der Spitzenklasse. Am Sonntag geht es live im hr-fernsehen und im Livestream ab 15.30 Uhr um den Preis des hessischen Ministerpräsidenten. Kommentiert wird der Wettbewerb von Carsten Sostmeier.