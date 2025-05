Patrick Franziska hat nach einer unglaublichen Aufholjagd das Achtelfinale bei der Tischtennis-WM erreicht. Der Bensheimer profitierte dabei von einem guten Hinweis des Bundestrainers.

Veröffentlicht am 21.05.25 um 13:46 Uhr

Als einziger deutscher Spieler hat Patrick Franziska das Achtelfinale der Tischtennis-Weltmeisterschaften in Katar erreicht. Nach einem 0:3-Satzrückstand gewann der an Nummer acht gesetzte Bensheimer am Mittwoch noch mit 4:3 (7:11, 9:11, 7:11, 11:7, 11:8, 11:4, 11:3) gegen Cho Daeseong aus Südkorea. Im entscheidenden siebten Durchgang siegte Franziska mit 11:3.

"So ein Spiel habe ich noch nie erlebt", sagte der 32-Jährige. "Bis zum 0:3 war ich überhaupt nicht im Spiel. Dann hat 'Rossi' (Bundestrainer Jörg Roßkopf) gesagt: 'Wir zählen jetzt bis vier und jeder Satz ist eine Nummer'. Das war eine gute Hilfestellung für mich. Jetzt ist hoffentlich alles möglich für mich."

Nächster Gegner ist Lin Yun-ju

Franziska war bereits in den vergangenen Monaten der erfolgreichste deutsche Spieler. Unter anderem erreichte er als bislang einziger Europäer das Endspiel eines Grand-Smash-Turniers.

In der nächsten Runde trifft der Bensheimer nun auf den Weltranglistenzwölften Lin Yun-ju aus Taiwan, der den Österreicher Daniel Habesohn glatt mit 4:0 schlug. Letztmals hat vor 22 Jahren kein deutscher Tischtennisspieler in einem WM-Viertelfinale gestanden.