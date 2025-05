in der Tischtennis-Bundesliga erreicht der TSV Langstadt im Viertelfinal-Hinspiel ein Remis.

Veröffentlicht am 03.05.25 um 07:08 Uhr

Die Spielerinnen des TSV Langstadt sind am Freitagabend im Viertelfinal-Hinspiel der Tischtennis-Bundesliga beim ESV Weil zu einem 5:5-Unentschieden gekommen. Für den TSV punkteten Orawan Paranang, Izabela Lupulesku, Chantal Mantz und Sophia Klee. Entschieden wird das Playoff-Duell gegen Weil damit am Sonntag (ab 14 Uhr) in Langstadt.