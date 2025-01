BC Marburg gewinnt drittes Heimspiel in Folge

Der BC Marburg scheint in der Basketball-Bundesliga der Fauen so langsam in Fahrt zu kommen. Im Kellerduell gegen Schlusslicht USC Freiburg gewannen die Blue Dolphins ihr drittes Heimspiel hintereinander und klettern damit vorerst vom zehnten auf den achten Rang, den letzten Playoff-Platz.

Der BC Marburg gewann das Spiel gegen die Freiburgerinnen am Ende klar mit 92:59. Erfolgreichste Punktesammlerin der Partie war Marburgs Hailey Leidel (18), die auch zur Spielerin des Tages gewählt wurde. Mit dem klaren Heimsieg machte das Team aus Mittelhessen das 68:82 aus dem Hinspiel in Freiburg wett und gewann zudem den direkten Vergleich.