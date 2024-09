Dank eines sensationellen Comebacks hat Martin Schindler die Swiss Darts Trophy gewonnen. Der Rodgauer ist damit der erste Deutsche, der zwei Turniersiege auf der European Tour vorweisen kann.

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Dartsprofi Martin Schindler hat seinen zweiten Titel auf der PDC European Tour mit einer sensationellen Aufholjagd eingefahren. Bei der Swiss Darts Trophy in der Basler St. Jakobshalle gewann der 28-Jährige aus Rodgau das Finale gegen den Engländer Ryan Searle am Sonntag mit 8:7. Nach schwachem Start mit 0:4-Rückstand bewies "The Wall" Moral und startete sein Comeback gerade noch rechtzeitig.

"Das ist Darts"

"Es war glücklich, dass ich das Finale gewonnen habe. Klar hatte ich mein Timing, aber er war der bessere Spieler. Das ist Darts", analysierte Schindler seinen angesichts des Spielverlaufs überraschenden Sieg.

Nach Max Hopp (Idstein) vor sechs Jahren in Saarbrücken und Ricardo Pietreczko im Vorjahr in Hildesheim hatte Schindler erst im April in Riesa den dritten deutschen Sieg auf der European Tour geholt. Nun feierte er Nummer vier auf dem vorletzten Stopp der European Tour gegen einen stark aufspielenden Searle. Für den Turniersieg erhält Schindler, der erst kürzlich in Budapest einen Neundarter geworfen hatte, 30.000 Pfund (rund 35.000 Euro) Preisgeld.

Searle wackelt, Schindler bleibt cool

Schindler hatte das gesamte Turnier über stark aufgespielt. Stephen Bunting schlug er im Achtelfinale 6:4, Raymond van Barneveld im Viertelfinale 6:4 und Josh Rock im Halbfinale 7:2. Doch in Basel fand der Deutsche nicht gut in die Partie. Searle spielte von Anfang an stark auf, holte sich in einem unglaublichen Tempo die ersten vier Sätze und ließ sich auch von einem Finish über 142 Punkte von Schindler zum zwischenzeitlichen 2:5 scheinbar nicht beirren.

Doch bei seinen Matchdarts wackelte Searle, ließ insgesamt sieben liegen. Besser machte es Schindler, der vor seinen Matchdarts lächelte und mit dem dritten Pfeil ins Glück traf.