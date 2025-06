Team-Weltmeisterschaft in Frankfurt

Der Rodgauer Martin Schindler und sein Darts-Teampartner Ricardo Pietreczko lassen die Fans in der Frankfurter Eisporthalle eskalieren - im positiven Sinne. Auf den WM-Coup gegen England sollen weitere folgen.

Veröffentlicht am 15.06.25 um 07:52 Uhr

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Der Rodgauer Martin Schindler und Ricardo Pietreczko herzten sich gegenseitig und die Fans in Frankfurt kannten kein Halten mehr. Das deutsche Darts-Duo hat bei der Team-Weltmeisterschaft das Viertelfinale erreicht. Sie schlugen sensationell mit 8:4 das Topfavoriten-Team aus England mit Weltmeister Luke Littler und Ex-Champions Luke Humphries. In der Runde der besten acht Teams trifft das deutsche Duo an diesem Sonntag (14.15 Uhr) auf Damon Heta und Simon Whitlock aus Australien.

"Wir haben an uns selbst geglaubt", sagte Schindler. "Jeder erwartet von England, dass sie gewinnen. Wir konnten das mental als Vorteil nutzen", betonte er. "Wir sind hier, um zu gewinnen", meinte Teamkollege Pietreczko auch mit Blick auf das gesamte Turnier, nicht ohne von Schindler gleich mal gebremst zu werden. "Lass die Kirche im Dorf", sagte er: Sie müssten einen Schritt nach dem anderen machen.

Publikum kennt kein Halten

Gleichwohl war der Sieg gegen das englische Star-Duo, das bis zur K.-o.-Runde ein Freilos gehabt hatte, ein riesiger Schritt. Schindler und Pietreczko gingen zunächst mit 2:0 in Führung, Team England schaffte den 2:2-Ausgleich. Doch nun zogen die frenetisch angefeuerten Lokalmatadoren davon auf 7:2 - die Vorentscheidung. Schindler und Pietreczko hatten zuvor Siege gegen die Teams aus Singapur und Portugal gefeiert. Das neue Weltmeister-Team erhält umgerechnet rund 94.000 Euro