Halbfinale in DEL2-Playoffs wackelt wieder

Bill Stewart, Trainer der Kassel Huskies, ist nach der der Niederlage gegen die Lausitzer Füchse unzufrieden. Jedoch nicht mit der spielerischen Leistungen, sondern mit der Mentalität seiner Mannschaft. Und das nicht zum ersten Mal.

Es hätte der nächste große Schritt in Richtung ersehntem Aufstieg sein können. Aber weil die Kassel Huskies am Freitagabend eine 2:0-Führung aus der Hand gaben und am Ende mit 3:6 gegen die Lausitzer Füchse deutlich verloren, müssen sie nun um das Weiterkommen ins Halbfinale der DEL2-Playoffs bangen.

Denn mit einem Sieg wären sie vorzeitig eine Runde gewesen. So verkürzt Weißwasser in der Best-of-Seven-Serie des Viertelfinales auf 2:3. "Wir haben viel Können gezeigt, aber keinen Willen", erklärte Kassels Trainer Bill Stewart auf der Pressekonferenz nach dem Spiel verärgert.

Weißwasser mit besserer Moral

In den Anfangsminuten sah er noch eine klasse Partie seiner Mannschaft, die effizient spielte und verdient mit 2:0 durch die Treffer von Ryan Olsen (4.) und Pierre Preto (11.) in Führung ging. Doch dann drehten die Gäste aus Weißwasser auf und zeigten vor 5.169 Zuschauern in der Nordhessen Arena eine "couragierte Leistung", wie Stewart nach dem Spiel anerkennend festhielt.

Im Gegensatz dazu erinnerte das Auftreten seiner Mannschaft ihn an Spiel zwei der Viertelfinal-Serie. Das verloren die Schlittenhunde mit 3:4. Im Nachgang dazu hatte Stewart die Mentalität seines Teams mit einem Toilettensitz verglichen, die nicht "mal rauf und mal runter" gehen dürfe.

Gerät Playoff-Halbfinale in Gefahr?

Die Huskies brauchen also insbesondere eine Steigerung der Moral, wenn es mit dem Einzug ins Playoff-Halbfinale klappen soll. Aber nicht nur das: "Ich mochte die Bemühungen mit dem Puck, aber ich hasste die Bemühungen ohne den Puck", kritisierte der Headoach der Schlittenhunde am Freitagabend.

Mit Blick auf den Serienstand bleibt positiv festzuhalten, dass Kassel noch mit 3:2 führt. Bedeutet: Gewinnen sie das Spiel am Sonntagabend (17 Uhr) in Weißwasser, ziehen sie ins Halbfinale ein. Verlieren sie aber erneut, muss am Dienstag (19.30 Uhr) Spiel sieben die Entscheidung bringen.