Der EC Bad Nauheim will die Erfolgsgeschichte mit Trainer Harry Lange fortschreiben. Die Wetterauer haben nicht nur den Vertrag des Österreichers verlängert, sondern ihn gleich auch noch zum Sportdirektor gemacht.

Der EC Bad Nauheim hat den Vertrag mit Trainer Harry Lange um ein Jahr verlängert. Das teilte der Eishockey-Zweitligist am späten Donnerstagabend mit. Zudem übernimmt der beliebte Österreicher künftig auch das Amt des Sportdirektors bei den Roten Teufeln.

Seit mehr als zehn Jahren ein Roter Teufel

"Harry ist ein Teamplayer und passt mit seiner Art, Eishockey spielen zu lassen, sehr gut zu unserem Standort", loben die beiden Geschäftsführer Andreas Ortwein und Tim Talhoff. Lange ist bereits seit 2012 in Bad Nauheim - erst als Spieler, später als Co- und seit 2021 als Chef-Trainer. "Wir freuen uns alle, dass wir mit Harry als zentrale Figur die sportliche Zukunft angehen können", so das Führungsduo.

Lange selbst zeigte sich geehrt über das Vertrauen seines EC Bad Nauheims. "Ich bin, was die kommende Saison betrifft, hoch motiviert. Nun gilt es aber zunächst einmal, die aktuelle Saison weiterhin erfolgreich zu bestreiten", so der Coach. Der EC Bad Nauheim liegt als Tabellenfünfter klar auf Playoff-Kurs.