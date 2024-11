Die Löwen Frankfurt legen gegen die Iserlohn Roosters los wie die Feuerwehr, atmen dann etwas zu viel durch - und machen es am Ende doch deutlich. Neuzugang Chris Wilkie überzeugt direkt.

Veröffentlicht am 14.11.24 um 21:51 Uhr

Die Löwen Frankfurt haben am Donnerstagabend einen deutlichen Sieg gegen die Iserlohn Roosters gefeiert. Angeführt von Neuzugang Chris Wilkie, der in seinem ersten Spiel direkt zwei Tore erzielte, gewannen die Bornheimer mit 6:2 und sprangen damit in der DEL-Tabelle wieder auf Platz sieben.

Die Löwen erwischten vor heimischer Kulisse einen Traumstart und lagen schon nach knapp fünf Minuten mit 3:0 vorne, nach dem ersten Drittel stand es 4:0. Im zweiten Drittel kamen die Gäste dann zwar noch einmal heran, letztlich ließen die Löwen aber nichts mehr anbrennen und siegten auch in der Höhe verdient.