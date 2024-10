Patrick Lange hat sich zum Ironman-Weltmeister 2024 gekrönt. Der Triathlon-Star aus Nordhessen gewann dank einer herausragenden Laufleistung auf Hawaii.

Veröffentlicht am 27.10.24 um 02:09 Uhr

Schnell, schneller, Patrick Lange. Der deutsche Star hat sich in der Nacht auf Sonntag zum dritten Mal nach 2017 und 2018 zum Ironman-Weltmeister gekrönt. Nach 3,8 Kilometern Schwimmen, 180 Kilometern Radfahren und einem Marathon gewann der 38-Jährige das wichtigste Triathlon-Rennen des Jahres in der neuen Rekordzeit von 7:35:53 Stunden.

Laidlow mit extremem Radrennen

Die Basis für den Erfolg legte Lange bereits im Schwimmen, wo er in dieser Saison immer wieder Probleme hatte. Doch im dieses Jahr ruhigen Pazifik konnte der Deutsche mit den besten Schwimmern mithalten und hatte so vor dem Radfahren eine gute Ausgangsposition. Daran änderte auch ein Quallenstich nichts, den der 38-Jährige erlitt.

Auf der Radstrecke zog dann Vorjahressieger Sam Laidlow richtig an und setzte sich mit neuem Radrekord von den restlichen Stars ab. Lange ließ sich davon nicht verunsichern und fuhr in einer großen Gruppe, unter anderem mit Topfavorit Kristian Blummenfelt, in Richtung Laufstrecke. Der Norweger litt bereits zu diesem Zeitpunkt unter Magenproblemen und brach beim Marathon ein.

Lange dominiert beim Marathon

Ganz anders war das bei Lange. Mit neun Minuten Rückstand auf Laidlow ging der Nordhesse auf die Marathonstrecke und eröffnete die Verfolgungsjagd. Gleich auf den ersten Kilometern nahm er dem Franzosen zwei Minuten ab und Laidlow brach unter dem Druck ein. Plötzlich kam der Titelverteidiger kaum mehr vom Fleck und Lange zog unaufhaltsam an ihm vorbei.