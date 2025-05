Tischtennis-Bundesliga Mehr Zuschauer bei Boll-Abschied

Der Abschied von Tischtennis-Star Timo Boll rückt näher. Das Interesse an seinem letzten Auftritt ist groß. So groß, dass nun mehr Zuschauer als ursprünglich geplant in die Frankfurter Ballsporthalle dürfen.

Veröffentlicht am 26.05.25 um 19:23 Uhr







Timo Boll möchte sich zum Abschluss noch einmal zum deutschen Meister krönen. Bild © Imago Images

Audiobeitrag Bild © Adobe Stock | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Für den letzten Profi-Auftritt von Tischtennis-Legende Timo Boll im Finale um die deutsche Meisterschaft wird die Zuschauerkapazität deutlich erhöht. Wie die Tischtennis Bundesliga (TTBL) am Montag bestätigte, sind am 15. Juni in der Frankfurter Ballsporthalle statt 3.000 nun 4.000 Fans zugelassen. 15. Meisterschaft im Blick Der Odenwälder Boll (44) und sein Klub Borussia Düsseldorf spielen gegen die TTF Liebherr Ochsenhausen den Titel aus. Für den früheren Weltranglistenersten und Rekord-Europameister, der seine 15. nationale Meisterschaft anstrebt, markiert das Duell den Schlusspunkt seiner Karriere. Düsseldorf und Ochsenhausen beendeten die reguläre Saison punktgleich, lediglich das bessere Spielverhältnis sicherte der Borussia den ersten Tabellenplatz. Rekordmeister Düsseldorf schickt neben Boll auch Anton Källberg, Dang Qiu, Kay Stumper und Borgar Haug ins Rennen. Pokalsieger Ochsenhausen setzt auf den WM-Zweiten Hugo Calderano, Simon Gauzy, Shunsuke Togami, Tiago Abiodun und Leonardo Iizuka.