Felix Streng vom Sprintteam Wetzlar ist bei den Paralympics in Paris zu einer Medaille gesprintet. Über die 100 Meter sicherte er sich Bronze.

Der Prothesensprinter Felix Streng vom Sprintteam Wetzlar hat bei den Paralympischen Sommerspielen in Paris Bronze gewonnen. Der Tokio-Sieger lief über die 100 Meter der Startklasse T64 in 10,77 Sekunden auf Rang drei. 400-Meter-Paralympicssieger Johannes Floors kam in 10,85 Sekunden knapp hinter Streng auf Rang vier und verpasste nach Bronze vor drei Jahren eine weitere Medaille auf der kürzesten Sprintdistanz. "Mein Ziel war zwar Gold", sagte Streng, "aber ich bin trotzdem dankbar und happy. Mein Team und ich haben ein unglaublichen Job gemacht."

Der in London trainierende Streng holte damit die zweite Medaille der deutschen Leichtathletik. Eine Hundertstel fehlte ihm zum auf Rang zwei platzierten Italiener Maxcel Amo Manu, zu Sieger Sherman Isidro Guity Guity aus Costa Rica zwölf Hundertstel. In Japan war Streng über die 100 Meter in einem Fotofinish-Entscheid noch der Sieger. Der gebürtige Bolivianer rechnet sich nun auch am kommenden Samstag über die 200 Meter etwas aus. In Tokio hatte er über diese Distanz Silber gewonnen.