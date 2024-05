Die Löwen Frankfurt freuen sich über einen Rückkehrer. Das gaben sie am Freitag bekannt.

Die Löwen Frankfurt haben Carter Proft verpflichtet. Der 29-Jährige kehrt nach drei Jahren wieder zurück an den Main. Proft spielte zuletzt bei den Kölner Haien. Der gebürtige Kanadier erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag in Frankfurt. "Der Kontakt zu den Löwen ist in den vergangenen drei Jahren nie abgerissen. Frankfurt ist für uns als Familie auch ein Stück Zuhause", so Proft in einem Statement.