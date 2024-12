Der Rodgauer Martin Schindler scheitert bei der Darts-WM in London gleich bei seinem ersten Auftritt. Die Nummer 22 der Welt ist absolut chancenlos gegen einen Außenseiter.

Der Rodgauer Martin Schindler ist bei der Darts-WM in London nach akuten Problemen auf die Doppelfelder früh gescheitert. Die deutsche Nummer eins warf in seinem Auftaktspiel am Sonntagabend zwar beinahe einen Neun-Darter, verlor in der zweiten Runde aber mit 0:3 Sätzen gegen den Engländer Callan Rydz.

"Es ist schwierig zu erklären. Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht Herr der Lage war. Es fühlt sich dreckig an", sagte ein enttäuschter Schindler bei Dazn: "Ich habe unheimlich viele Darts auf die Doppel ausgelassen habe, obwohl ich die vor der WM so viel trainiert habe."

Nach acht perfekten Darts geht's bergab

Der Rodgauer traf nur drei seiner 28 Versuche auf die Doppel. Im ersten Satz sorgte "The Wall" dabei fast für den ersten deutschen Neun-Darter im Ally Pally. Nach acht perfekten Darts verpasste Schindler die Doppel-12, es wäre der Satzgewinn gewesen.

Diesen holte sich dann Außenseiter Rydz, gegen den Schindler zuvor alle zwölf Partien auf der PDC-Tour gewonnen hatte. Rydz, der selbst viele Doppel ausließ, marschierte weiter. Die Nummer 43 der Welt holte sich durch starkes Scoring auch die nächsten beiden Sätze, vom Weltranglisten-22. Schindler kam nur noch wenig Gegenwehr.