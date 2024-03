Finale wieder in Frankfurt

Der Meister der Tischtennis Bundesliga (TTBL) wird auch in diesem Jahr wieder in Frankfurt gekürt.

Wie die Liga am Donnerstag mitteilte, wird die Ballsporthalle am 30.Juni Austragungsort des diesjährigen Endspiels sein. Die Mainmetropole ist damit nach 2022 erneut Gastgeber des Saisonfinals, nachdem die Meistertrophäe im vergangenen Jahr in Düsseldorf vergeben worden war.

Welche Teams in Frankfurt antreten werden, steht noch nicht fest. Titelverteidiger Düsseldorf um den Odenwälder Timo Boll ist als aktueller Hauptrundenzweiter immerhin bereits fixer Teilnehmer der Halbfinal-Play-offs.