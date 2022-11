Im Duell gegen den Tabellennachbarn aus Weinheim konnte sich der TSV Langstadt mit 6:2 durchsetzen.

Die Spielerinnen vom TSV Langstadt haben im vierten Saisonspiel ihren zweiten Sieg eingefahren. Am Sonntagmittag setzten sie sich im Auswärtsspiel gegen den TTC Weinheim am Ende deutlich mit 6:2 durch. Gerade durch die guten Leistungen im Einzel war es am Ende ein ungefährdeter Sieg.