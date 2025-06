Die Tischtennis-Bundesliga (TTBL) sieht sich auch nach dem Karrierende von Superstar Timo Boll gut aufgestellt.

"Unser Blick geht nach vorne", bekräftigte TTBL-Geschäftsführer Nico Stehle am Mittwoch. "Wir stehen vor einem neuen Kapitel. Trotz Timos großer Fußstapfen sind wir bereit zum nächsten Schritt - mit neuen Gesichtern, neuen Geschichten und neuen Visionen." Bereit für die erste Reihe wäre auch der Bensheimer Patrick Franziska, der in Saarbrücken spielt. Der Südhesse würde sich die Rolle als Frontmann der Liga zutrauen. "Aber das entscheiden letztlich die Fans", so Franziska.