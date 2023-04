Beuth appelliert an IOC

Hessens Sportminister Peter Beuth (CDU) hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) dazu aufgefordert, seine Beschlüsse und Empfehlungen zur Olympiateilnahme von russischen und belarussischen Sportlern zu korrigieren.

Das IOC möchte die Athleten unter neutraler Flagge wieder an internationalen Wettkämpfen teilnehmen lassen. Für Beuth ist das "vollkommen inakzeptabel und untragbar", so der Minister bei einer Abendveranstaltung der Deutschen Olympischen Akademie in Wiesbaden. Er forderte das IOC auf, eine klare Haltung einzunehmen und diese auch "kraftvoll zu vertreten".