Jugendtrainer wegen Missbrauchsverdachts in Haft / Weitere Corona-Maßnahmen erwartet / Die Corona-Lage in Hessen / Diskussion über Geflüchtete in Erstaufnahme-Einrichtungen / Motorrad-Nikolaus in Nordhessen unterwegs / hessenschau-Adventskalender: Türchen Nummer Zwanzig