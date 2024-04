100 Tage schwarz-rot in Hessen – Opposition zieht Bilanz

Die ersten 100 Tage einer neuen Regierung gelten allgemein als Schonfrist. Am kommenden Samstag läuft diese Frist nun ab. Am Donnerstag hat die Opposition im Landtag schon einmal ihre Bilanz der ersten drei Monate schwarz-rot in Hessen gezogen – da war auch Amüsantes dabei.