Ärztemangel in Hessen – zwischen Wartezeiten und Bürokratie

Auch in Hessen herrscht wie anders wo in Deutschland Ärztemangel. Für erkrankte Menschen bedeutet das oft, dass sie sehr lange auf einen Facharzttermin warten müssen. Doch auch manche Ärzte warten – und zwar ausländische Mediziner, die gerne in Hessen arbeiten würden. Doch ihre Abschlüsse werden teils erst nach Jahren anerkannt.