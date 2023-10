Es geht wieder los. Geworben wird um alles, was vier Beine hat und eine Rotwild-Dame ist. Ob der sommerliche Herbst auf die Brunft wohl gravierende Auswirkungen hat? Das wollte unsere "allewetter!"-Reporterin Lara Shehada wissen und hat sich nicht nur das Rotwild im Tierpark Sababurg angeschaut. Wie hoch die neuen Oktoberrekorde am Tag der Deutschen Einheit waren, schauen wir uns nochmal genauer an und blicken auf die Temperatur der Luftmasse der nächsten Tage. Wir erklären, warum es oben meisten kälter ist als unten. Unser Gast Prof. Michelle Knodt vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung erzählt uns im Gespräch, wie man in Eisen in der Zukunft die Energie aus Sonne, Wind und Wasser speichern könnte.