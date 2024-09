Amazonia – Konzertprojekt mit Sebastiao Salgado in der Alten Oper

Der brasilianische Fotograf Sebastiao Salgado ist 2019 in Frankfurt mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. Jetzt ist er wieder in Frankfurt – mit dem Herzensprojekt "Amazonia" in der Frankfurter Alten Oper.